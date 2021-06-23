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Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях
23.06.2021 23:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей. Такая информация размещена в Telegram-канале Минэрго, сообщает БЕЛТА.
Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.-0-
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Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в...
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