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Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей 

23.06.2021 23:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Как сообщалось, электроснабжение нарушалось из-за пожара на Лукомльской ГРЭС, в связи с которым были отключены 8 энергоблоков и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора.-0-

Старовойтов: все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам

 
Теги: Минск
 
 
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Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора.
 
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