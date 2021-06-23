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Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей
23.06.2021 23:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Как сообщалось, электроснабжение
Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора.-0-
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Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора.
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