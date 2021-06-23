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Могилевэнерго: последствия аварийного отключения электроэнергии в Могилеве в ближайшее время будут полностью ликвидированы

23.06.2021 23:19 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Последствия аварийного отключения электроэнергии в Могилеве и близлежащих населенных пунктах в ближайшее время будут полностью ликвидированы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер РУП "Могилевэнерго" Александр Шишов.

"Аварийная ситуация произошла не в Могилеве или Могилевской области. В летний период времени мы не обеспечиваем себя полностью электроэнергией, в основном перетоки идут с Витебской области. Эти питающие линии отключились, - отметил Александр Шишов. - Поэтому возник дефицит мощности, что привело к отключению потребителей".

Отключение электроэнергии произошло в Могилеве и близлежащих к городу населенных пунктах. Бобруйский и Климовичский районы данная ситуация не коснулась.

"Сейчас мы практически полностью ликвидировали последствия отключения, синхронизируем Могилевскую ТЭЦ-2 с нашей энергосистемой. В ближайшее время все потребители будут с электроэнергией, - подчеркнул Александр Шишов. - Наши дежурные оперативно отреагировали на происшествие, автоматика отработала. Весь персонал на местах, работы идут".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Отключение электроэнергии произошло в Могилеве и близлежащих к городу населенных пунктах. Бобруйский и Климовичский районы данная ситуация не коснулась.
 
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