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ФОТОФАКТ: Грозовой фронт накрыл Гродно
23.06.2021 23:31 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозовой фронт 23 июня накрыл Гродно в среду вечером. Гроза сопровождалась шквалистым ветром, ливнем, местами с крупным градом.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Грозовой фронт 23 июня накрыл Гродно в среду вечером. Гроза сопровождалась шквалистым ветром, ливнем, местами с крупным градом.
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