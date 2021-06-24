Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всех потребителей в Могилевской и Витебской областях обеспечат электроэнергией к 2-3 часам ночи. Об этом сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

"В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт. Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов", - рассказал Владимир Бобров.

Такая ситуация сложилась в 21.39. "В течение часа за счет оперативной работы персонала энергосистемы было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ. В настоящее время завершается анализ подключения потребителей сети 0,4-10 кВ. Данные операции будут завершены в ближайшее время", - проинформировал представитель "Белэнерго".

"В районе 2-3 часов ночи все потребители будут обеспечены электроэнергией", - отметил Владимир Бобров.

Для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.-0-









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