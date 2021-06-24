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Предварительно аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям - Мелешкин

24.06.2021 06:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске заседает областной ситуационный штаб в связи с аварией на Лукомольской ГРЭС. Службы Витебской области рассказали о положении дел в своих учреждениях из-за отключения электричества, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин проинформировал, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС произошло отключение электричества на оршанском направлении. Без света были жители в Оршанском, Толочинском, Дубровенском и Сенненском районах. В течение часа проблемы устранили.

"Сейчас в ситуационном штабе даем оценку всем объектам и гражданам, которые нуждались в электричестве, есть ли тяжелые последствия. Пока аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям, все службы сработали. По оперативной обстановке, угроз не выявлено", - отметил он. Сообщение о внештатной ситуации на ГРЭС поступило спасателям в 21:41.

В настоящее время в пострадавших районах Витебской области работают ситуационные штабы. Специалисты оценивают масштабы аварии. По предварительной информации, в медучреждениях сработали дизельные генераторы. Пациенты продолжили получать необходимую помощь на время отсутствия электричества.

Как сообщалось, на Лукомольской ГРЭС горел трансформатор напряжения ТН-330 кВ (2 секция). Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Из-за возгорания было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, в некоторых еще свет восстанавливают. Отключались 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются.-0-

Предварительно аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям - Мелешкин
Во время заседания областного ситуационного штаба

Предварительно аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям - Мелешкин

Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей 

Могилевэнерго: последствия аварийного отключения электроэнергии в Могилеве в ближайшее время будут полностью ликвидированы

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Без света были жители в Оршанском, Толочинском, Дубровенском и Сенненском районах. В течение часа проблемы устранили.
 
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