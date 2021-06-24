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Ярмарка вакансий пройдет в Брестском районе

24.06.2021 07:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Чернавчицы Брестского района сегодня пройдет ярмарка вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Юлия Король.

Акция "Найдем работу вместе" пройдет с 10.00 до 13.00 в фойе местного Дома культуры. Мероприятие рассчитано на безработных жителей ближайших сельсоветов - Чернавчицкого, Клейниковского, Мотыкальского, Лыщицкого и Чернинского.

О своем участии в ярмарке заявили около десятка нанимателей. Так, ОАО "СГЦ "Западный" готов взять на работу более 40 человек. Брестской районной централизованной клубной системе требуются 16 специалистов с высшим и средним образованием - руководители кружков, аккомпаниатор, хормейстер, культорганизатор. В филиале РУП "Белтаможсервис" есть 14 вакансий: водители автомобилей, логистик, обслуживающий персонал. ООО "Грибной рай" в СЭЗ "Брест" требуются 10 грибоводов - желающих трудоустроиться готовы обучить в процессе работы.

Есть свободные рабочие места также в ОАО "Агро-сад "Рассвет", ОАО "Чернавчицы", ДРСУ-21, ООО "Аккумуляторный альянс", Брестском ЖКХ. Соискатели смогут пообщаться с представителями кадровых служб предприятий, получить информацию об условиях труда из первых рук.

В настоящее время в Брестском районе наниматели заявили 245 вакансий, из них 157 - по рабочим профессиям. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,1%. Всего с начала года в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома за содействием в трудоустройстве обратились 349 человек, в том числе 54 безработных. Трудоустроены 265 граждан, в том числе 26 безработных.

Следующую ярмарку вакансий специалисты управления планируют организовать в южной зоне района.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Акция "Найдем работу вместе" пройдет с 10.00 до 13.00 в фойе местного Дома культуры. Мероприятие рассчитано на безработных жителей ближайших сельсоветов -...
 
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