ГАИ Гомельской области отработает автодороги Р31 и Р82

Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гомельской области с 24 по 26 июня проведет массированные отработки автомобильных дорог Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины и Р82 Октябрьский - Паричи - Речица, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как участники дорожного движения выполняют требования ПДД. Наряды ДПС будут выставлены в местах, где повышена вероятность дорожно-транспортных происшествий. У госавтоинспекторов будут приборы фото- и видеофиксации.

Отработки нацелены на пресечение нарушений ПДД. В управлении призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными в пути и соблюдать все правила и требования.-0-