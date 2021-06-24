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Борисов примет международную творческую выставку ART EXPO

24.06.2021 08:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове с 25 по 27 июня пройдет международная творческая выставка ART EXPO, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства культуры.

"Мероприятие приурочено к 30-летию образования Содружества Независимых Государств. Его проведут для развития сотрудничества между странами, распространения общих гуманистических ценностей, среди которых уважение к культуре, языкам и традициям других народов, формирование духовности, патриотизма и гражданственности у молодежи", - рассказали в пресс-службе.

Выставка пройдет в формате молодежного фестиваля. В нем примут участие молодые деятели культуры и искусства стран СНГ, которые представят свои произведения в различных жанрах современного изобразительного искусства.

На мероприятии также организуют конференцию "Поддержка молодежных инициатив и стартапов в сфере культуры в государствах - участниках СНГ". В обсуждениях примут участие представители стран Содружества и диаспор Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выставка пройдет в формате молодежного фестиваля. В нем примут участие молодые деятели культуры и искусства стран СНГ, которые представят свои произведения в...
 
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