Молодежный велоквест проведут в Могилеве 27 июня

Источник материала: БелТА

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 27 июня пройдет молодежный велоквест с элементами ориентирования, сообщили БЕЛТА в Могилевском городском комитете ОО "БРСМ".

Как отметили организаторы, для участия в велоквесте необходимо зарегистрироваться в социальной сети "Вконтакте". "27 июня с 13.00 до 14.00 в сквере 40-летия Победы пройдет регистрация участников, - рассказали в горкоме. - В 14.00 в группе в социальной сети разместят фотографии мест, которые необходимо посетить".

Участники велопробега должны будут по предложенным фотографиям определить места и приехать к ним. Там их будут встречать волонтеры, которые сделают отметки о прохождении очередного этапа городского велоориентирования. На прохождение всех уровней велоквеста отводится два с половиной часа.

Финальной точной велопробега станет площадка Могилевского областного лечебно-диагностического центра, где участники велоквеста пройдут регистрацию итогов ориентирования, поучаствуют в велоразминке, получат памятные сувениры и заполнят карточку участника розыгрыша призов.

Организаторами мероприятия стали Могилевский городской комитет ОО "БРСМ" и отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.-0-