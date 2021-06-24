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Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено
24.06.2021 08:49 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Белэнерго".
"Энергосистема работает в штатном режиме", - заявили в ведомстве.
Как сообщалось, в связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к
"Такая ситуация сложилась в 21.39. В течение часа за счет оперативной работы персонала энергосистемы было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ", - прокомментировал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.
Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС одновременно велись пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. Кроме того, шли пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме были включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.-0-
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"Энергосистема работает в штатном режиме", - заявили в РУП "Белэнерго".
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