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Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено

24.06.2021 08:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Белэнерго".

"Энергосистема работает в штатном режиме", - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, в связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт. Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

"Такая ситуация сложилась в 21.39. В течение часа за счет оперативной работы персонала энергосистемы было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ", - прокомментировал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС одновременно велись пусковые операции по включению в сеть 4 энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. Кроме того, шли пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме были включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.-0-

Предварительно аварийное отключение на Лукомльской ГРЭС не привело к тяжелым последствиям - Мелешкин

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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"Энергосистема работает в штатном режиме", - заявили в РУП "Белэнерго".
 
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