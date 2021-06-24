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Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках

24.06.2021 09:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в Минске на 11 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В течение дня мобильные датчики контроля скорости установят в нескольких локациях. Так, с 12.00 до 24.00 они будут работать на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, д.45 (60 км/ч), пр. Партизанском, д.147 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 под наблюдение попадут ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийская, д.25 (60 км/ч), пр. Партизанский, д.75 (60 км/ч), пр. Победителей - пер. Веснинка (80 км/ч), пр. Независимости, д.161Б (80 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
 
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