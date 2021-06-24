В бюджет Гродненской области в январе-мае поступило более Br1,26 млрд

Источник материала: БелТА

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В консолидированный бюджет Гродненской области в январе - мае поступило более Br1,26 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Около Br545 млн от этой суммы поступило в республиканский бюджет, еще почти Br718 млн - в местные бюджеты. В общей сумме поступлений 96,2% составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило Br27,9 млн (2,2%), физлица внесли в бюджет Br19,8 млн (1,6%).

"В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (32,2%), подоходного налога (20,6%) и налога на добавленную стоимость (17,7%)", - рассказали в ИМНС по Гродненской области.

Если говорить по отраслям, то наибольшие суммы платежей в бюджет в регионе внесли организации, занимающиеся производством табачных изделий (41,2%), сфер энергетики (11,7%), строительства и торговли.-0-