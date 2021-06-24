Сильная гроза в Гродно повалила несколько деревьев

Источник материала: БелТА

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели совместно с другими службами несколько раз выезжали для распиловки сломанных деревьев в Гродно и Гродненском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 23 июня в Гродно и окрестностях прошли грозы, сопровождавшиеся усилением ветра. Серьезных ЧП не зарегистрировано, однако спасатели 6 раз совместно с другими службами привлекались для распиловки деревьев.

"В Гродненском районе дерево упало на кровлю жилого дома, в областном центре по улице Буденного упавшим деревом повредило автомобиль", - рассказали в МЧС. Также дерево упало на КПП госпиталя по улице Дзержинского. Люди от непогоды не пострадали.-0-