Движение транспорта по участку ул. Юрово-Завальной в Минске закроют до 2022 года

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске участок улицы Юрово-Завальная будет закрыт для транспорта до 2022 года по решению Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В связи с ремонтными и иными работами с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин по улице Юрово-Завальная на участке от въезда во двор здания №27 по ул.Раковской до поворота возле здания №10 по ул. Романовская Слобода.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-