Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Голодеда, ул. Рафиева, участок ул. Слободской от ул. Рафиева до ул. Есенина, ул. Машиностроителей, ул. Веры Хоружей.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-