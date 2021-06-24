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Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках
24.06.2021 10:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Голодеда, ул. Рафиева, участок ул. Слободской от ул. Рафиева до ул. Есенина, ул. Машиностроителей, ул. Веры Хоружей.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Голодеда, ул....
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