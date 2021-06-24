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ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"

24.06.2021 10:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Чернявская - врач-отоларинголог Витебской городской центральной поликлиники. За высокий профессионализм, значительный личный вклад в укрепление и охрану здоровья решением Витебского горисполкома она удостоена звания "Витебчанин года - 2021" в номинации "Дебют".-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
 
Теги: Витебск
 
 
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Анастасия Чернявская - врач-отоларинголог Витебской городской центральной поликлиники.
 
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