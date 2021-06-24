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ФОТОФАКТ: Анастасия Чернявская - лауреат звания "Витебчанин года - 2021"
24.06.2021 10:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Чернявская - врач-отоларинголог Витебской городской центральной поликлиники. За высокий профессионализм, значительный личный вклад в укрепление и охрану здоровья решением Витебского горисполкома она удостоена звания "Витебчанин года - 2021" в номинации "Дебют".-0-
Фото Александра Хитрова
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Анастасия Чернявская - врач-отоларинголог Витебской городской центральной поликлиники.
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