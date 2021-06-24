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В Брестской области до конца дня планируют ввести повсеместный запрет на посещение лесов

24.06.2021 10:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области до конца этого дня планируют ввести повсеместный запрет на посещение лесов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

В лесах юго-западного региона из-за сильной жары сложилась напряженная обстановка. Повсеместно установился IV класс пожарной опасности. По последним данным, запреты на посещение лесов введены в девяти районах.

"Вчерашний дождь лишь слегка зацепил нашу область, наблюдается недостаток влаги. Пока закрыты для посещения леса в Жабинковском, Кобринском, Дрогичинском, Пружанском, Березовском, Ивацевичском, Барановичском, Ганцевичском и Лунинецком районах. Сегодня будут ведены запреты по всей области", - отметил Илья Шпак.

В Брестской области с начала года зарегистрировано около 70 случаев возгораний в лесах. Только 23 июня произошли две так называемые вспышки в Телеханском и Лунинецком лесхозах. Их вовремя обнаружила и локализовала лесная охран, поэтому пламя повредило незначительные площади. Чаще всего причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем.

В юго-западном регионе в 2020 году произошло 359 лесных пожаров. В области трижды вводили запрет на посещение лесов.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В юго-западном регионе в 2020 году произошло 359 лесных пожаров. В области трижды вводили запрет на посещение лесов.
 
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