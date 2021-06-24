В Витебске в 2021 году построят первые одноквартирные электродома для нуждающихся

Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске до конца 2021 года планируется построить первые семь одноквартирных электрических домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора КУП "Управление капитального строительства Витебского облисполкома" Дмитрий Климентьев.

Одноэтажные дома включены в региональный план строительства жилья с использованием электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Их возведение планируется в квартале индивидуальной застройки по ул.Сенненской и фактически завершит освоение этой территории усадебным жильем. Выделенные для электродомов земельные участки площадью более 900 кв.м каждый ранее выставлялись на аукцион, но не заинтересовали потенциальных покупателей.

Заказчиком проектов выступает УКС Витебского облисполкома. Первоначально возможность стать собственниками электродомов получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые имеют право на господдержку в соответствии с указом от 4 июля 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений". Проект трехкомнатного дома жилой площадью более 100 кв.м минимальных потребительских качеств разработан институтом "Витебсксельстройпроект". Для удешевления строительства предусматривается ограниченный набор планировочных решений. Параллельно с проектированием заказчик изучает спрос на такое жилье среди не нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если желающих строиться из числа льготной категории граждан не найдется, то объекты планируется подготовить для реализации на первичном рынке недвижимости. В этом случае проект может быть адаптирован под потребности будущего владельца как по отделке, так и по планировке. Речь о дополнительных опциях в виде, например, террасы, гаража и других элементов.

Так как дома будут строиться в электрическом исполнении, то не потребуется проводить теплотрассу, газопровод. Предстоит проложить водопровод, воздушную линию электропередачи с усиленным кабелем, а также организовать локальную канализацию. Прокладка внеплощадных сетей оплачивается из областного бюджета, а все, что внутри участка, выполняется за счет собственника жилья.

Всего в 2021 году в Витебске предстоит возвести около 1 тыс. кв.м жилой площади на электричестве. В областном центре основными площадками для многоэтажных электродомов определены жилой район Никрополье с 10 жилыми зданиями в юго-восточной части города и микрорайон на пересечении улиц М.Горького и Воровского на юго-западе, где проектируются пять домов.-0-