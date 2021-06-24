ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске в I полугодии завершили реконструкцию 15 объектов историко-культурной ценности

24.06.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в I полугодии завершены работы по реконструкции 15 объектов историко-культурной ценности. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске в Государственный список историко-культурных ценностей входит 481 объект, что с учетом комплексов и коллекций составляет более 1,5 тыс. объектов и предметов. Ежегодно в столице выполняются работы по их реставрации. В 2020 году они проводились на 66 объектах, из которых на 34 завершены. Среди них монумент Победы, монументальные мозаики "Город-воин" и "Город-герой" на жилых зданиях в микрорайоне Восток, гимназия и колледж на площади Свободы, парк имени Янки Купалы. В первом полугодии 2021 года работы по реконструкции завершены на 15 объектах, среди которых кровля Главпочтамта, обелиск на братской могиле советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м км Московского шоссе, три пусковых комплекса на застройке Раковского предместья и ряд зданий в центре города", - рассказала Наталья Смольская.

Министерство культуры в 2021 году выдало 19 положительных заключений по проектной документации на объекты наследия, среди которых документы на реконструкцию с реставрацией кинотеатра Победы, здания обсерватории ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", на капитальный ремонт административно-лабораторного корпуса на ул.Бобруйской 11. Кроме этого, в инвестиционную программу Минска на 2021 год включены 7 объектов историко-культурного наследия, среди которых здания по ул.Интернациональной, 4/6, ул.Раковской 17, а также запланированы первоочередные противоаварийные работы по консервации двух объектов Лошицкого усадебно-паркового комплекса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в Государственный список историко-культурных ценностей входит 481 объект, что с учетом комплексов и коллекций составляет более 1,5 тыс. объектов и предметов.
 
Новости дня
Новости регионов
 
РЕПОРТАЖ: Лучший участковый Беларуси из Шумилинского РОВД выбирал профессию сердцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by