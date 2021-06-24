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Пинский аграрный технологический колледж увеличил набор на ветеринарию и зоотехнию

24.06.2021 12:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинский государственный аграрный технологический колледж увеличил набор по специальностям "ветеринарная медицина" и "зоотехния", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора колледжа по учебной работе Вадим Лекунович.

По ветеринарному направлению план набора увеличился на 10 человек. По этой специальности планируется зачислить 90 юношей и девушек. Выпускникам будет присвоена квалификация фельдшера ветеринарной медицины. На зоотехнию набор увеличили на пять человек. Эту специальность будут получать 30 молодых людей. По окончании колледжа они станут квалифицированными зоотехниками.

"Увеличили набор в связи с заявками предприятий, потребностью кадров для агропромышленного комплекса. Зоотехники особенно востребованы в сельском хозяйстве. Ветеринары помимо аграрной сферы могут трудиться на мясоперерабатывающих предприятиях, в кинологической, санитарно-ветеринарной службах, ветеринарных клиниках и аптеках", - отметил Вадим Лекунович.

Выпускники могут продолжить обучение в вузах на сокращенной форме. У пинского колледжа заключены договоры о сотрудничестве с Витебской государственной академией ветеринарной медицины, Гродненским аграрным университетом, Белорусской государственной сельскохозяйственной академией.

В Пинском аграрном технологическом колледже готовят специалистов для АПК, в том числе для работы в мясной и молочной перерабатывающей промышленности. В этом году учреждение образования планирует принять на первый курс 345 человек.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По ветеринарному направлению план набора увеличился на 10 человек. По этой специальности планируется зачислить 90 юношей и девушек. Выпускникам будет присвоена...
 
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