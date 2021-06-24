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Караник назвал главные точки экономического роста для Гродненской области

24.06.2021 13:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на совещании с участием главы государства назвал главные точки экономического роста региона на перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что Гродненскую область принято считать сельскохозяйственным регионом, потому что эта отрасль хорошо развита. Хотя в общем объеме валового регионального продукта ее доля не превышает 13-14%. Но если учесть продукцию сельхозпереработки, то эта доля увеличивается до 36-39% ВРП.

"Более 200 промпредприятий создают неплохой промышленный потенциал и вносят основной вклад в ВРП", - сказал губернатор. По его словам, вклад сферы услуг и туризма в ВРП пока недостаточный.

Владимир Караник подчеркнул, что по итогам 2020 года в области не допустили падения экономики по сравнению с 2019-м - 100,1% ВРП. "В 2021-м - задача выйти на траекторию устойчивого роста. По первому кварталу рост был около 3,5%, по пяти месяцам - 5,5%. Рост ускоряется. Но в этом плане не надо питать иллюзий, мы понимаем, что большой вклад вносит и белорусский атомный проект и рост различных направлений промышленности", - пояснил губернатор.

По его словам, в этом году сохраняется тенденция роста объемов производства продукции сельского хозяйства, даже на фоне высоких показателей прошлого года. "Здесь основная задача - не потерять динамику и обеспечить дальнейшее развитие области", - отметил Владимир Караник.

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"Более 200 промпредприятий создают неплохой промышленный потенциал и вносят основной вклад в ВРП", - сказал губернатор. По его словам, вклад сферы услуг и туризма в...
 
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