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Волонтеры благоустроили территорию храма преподобного Сергия Радонежского в пригороде Гомеля

24.06.2021 13:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Гомеля сегодня провели областной этап республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Нас объединяет история и вера". Объектом молодежной заботы стал храм святого преподобного Сергия Радонежского в Мильче, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" помогали обустроить территорию храма, а также покосили траву, обрезали кустарники и убрали строительный мусор за ее пределами. Среди волонтеров - руководитель лучшего волонтерского отряда в республике среди работающей молодежи, обладатель званий "Самый сильный гомельчанин", "Человек года Гомельской области", "Волонтер года Республики Беларусь" по итогам онлайн-голосования Иван Дусенок. Вместе со своей командой он приступил к работе с самого утра, чтобы завершить намеченный план до полуденного зноя. "Храму оказываем помощь не первый год. Находимся рядом и практически в любое время можем подойти и помочь. Сегодня помогали в благоустройстве территории - надо поддерживать порядок. Наш волонтерский отряд всегда открыт для любых дел и просьб. Готовы в ближайшее время выехать и помочь на любых объектах", - рассказал Иван Дусенок.

Учитель из Буда-Кошелево Любовь Ушат также ежегодно участвует в этой акции. "Считаю, что молодежь важно приобщать к таким делам. Вместе с помощниками мы посещаем эти святые, намоленные места. Это способствует нашему единению и общению с молодежью и детьми", - сказала она.

"Самая главная цель акции - духовное воспитание молодежи, приобщение ее к православной культуре, сохранение исторических ценностей. И, конечно же, ребята, приходя на объекты, помогая наводить порядок и благоустраивать, знакомятся с их историей", - рассказала второй секретарь областной организации БРСМ Юлия Липовская.

Для ребят провели экскурсию по храму, им рассказали о его истории, происхождении икон и росписи стен. Приход зарегистрирован в 1999 году. С 7 января 2000 года богослужения совершались в пассажирском вагоне, подаренном Гомельским отделением железной дороги. В августе 2004 года началось возведение стен. C 2006 года регулярные службы совершались в новом храме по выходным и праздничным дням. В октябре 2010 года состоялось освящение престола и храма. C 2011 года проводятся ремонтно-строительные работы и выполняется роспись храма.

Акция "Восстановление святынь. Нас объединяет история и вера" уже объединила более 800 волонтеров ОО БРСМ "Доброе сердце" Гомельской области. Вместе они благоустроили более 20 храмов региона, в планах еще около 10-15 объектов.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" помогали обустроить территорию храма, а также покосили траву, обрезали кустарники и убрали строительный мусор за ее...
 
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