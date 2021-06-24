Семь медорганизаций Брестской области станут межрайонными инфекционными госпиталями

Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области определены семь медицинских организаций, которые будут выполнять роль межрайонных инфекционных госпиталей. Об этом сообщил на заседании облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уроки борьбы с эпидемией COVID-19 вывели на первое место организацию лечебного газоснабжения. На уровне облисполкома принято решение о реконструкции и модернизации систем снабжения кислородом опорных учреждений здравоохранения области с выделением дополнительного финансирования. В будущем они, имея достаточное количество точек подключения кислорода, станут межрайонными инфекционными госпиталями для своего города и ближайших районов. Все остальные городские и районные больницы смогут работать в обычном режиме", - отметил начальник облздрава.

В регионе определены семь медицинских организаций, где сейчас идет интенсивная работа по проектированию, строительству и реконструкции кислородных станций, установке дополнительных концентраторов кислорода. Это областная детская больница (в ноябре прошлого года ввели в эксплуатацию кислородную станцию), областная клиническая больница (планируется увеличение кислородных точек до 300 с полным отказом от баллонной системы подачи кислорода), Барановичская городская больница (будут дополнительно установлены 95 кислородных точек и резервуары для хранения жидкого кислорода на 3 т). Во второй городской больнице в Барановичах запланирована установка 123 дополнительных кислородных точек и двух газификаторов на 3 т кислорода каждый. В третьем квартале должны завершить реконструкцию систем лечебного газоснабжения в Брестской городской больнице №1. Предполагается установка двух газификаторов объемом по 5 т каждый и увеличение кислородных точек до 255. В Пинской центральной больнице планируется установка газификаторов на 5 т с прокладкой магистрального медицинского газоснабжения и увеличение количества кислородных точек до 317. Реконструкцию предполагается завершить в четвертом квартале этого года. В Ивацевичской ЦРБ идут работы по проектированию.

Всего в капитальное строительство и ремонты учреждений здравоохранения области планируется в этом году инвестировать Br47,8 млн. В прошлом году на эти цели было направлено свыше Br37 млн. Среди знаковых объектов областной инвестиционной программы - строительство пристройки областной детской больницы. Сметная стоимость объекта составляет Br45,8 млн. Более Br10,8 млн предполагается выделить на закупку оборудования из средств Министерства здравоохранения. Ожидается, что работы будут завершены в четвертом квартале.

В Бресте продолжают возводить многопрофильный медицинский комплекс. Ориентировочная стоимость по окончании работ должна составить Br51,1 млн. По словам Виктора Михаловского, остается актуальной потребность в строительстве в составе комплекса здания для областного кардиоцентра. Также он предложил рассмотреть возможность обустройства надземного перехода между областной больницей и кожно-венерологическим диспансером, включить в программу инвестиционного строительства инфекционный корпус на 25 коек в Березовской ЦРБ и реконструкцию Молотковичской инфекционной больницы в Пинском районе.

В облисполкоме сегодня обсуждались меры по материально-техническому и кадровому обеспечению, повышению качества медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Брестской области. В заседании приняли участие министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-