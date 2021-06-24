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Солигорчанам предложили создать видеосюжеты на туристическую тематику

24.06.2021 14:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске проходит конкурс видеосюжетов на туристическую тематику. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома Евгений Павлов.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой возможности уехать в зарубежные страны сейчас практически нет, и именно по этой причине многие белорусы стали чаще ездить по своей стране, богатой живописными местами и историко-культурными объектами. Солигорск и район не могут похвастаться их изобилием, однако и здесь есть территории с захватывающей природой, объекты, которые так или иначе могут быть интересными. Запустили конкурс, чтобы горожане в видеоформате рассказали о местах, которые считают необходимыми для посещения. Это позволит узнать о них как в районе, так и в целом жителям Беларуси", - сказал Евгений Павлов.

В видеороликах можно рассказать об объектах агроэкотуризма, велотуризма, лечебно-оздоровительного, религиозного, промышленного, экскурсионно-познавательного, военно-исторического и рекреационного туризма. "Это могут быть агроусадьбы, церкви, костелы, парки, музеи, малые архитектурные формы, памятники, зоны и базы отдыха", - подчеркнул начальник отдела.

Конкурс проходит в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и старше 18. Сюжет видеоролика должен иметь заставку, а общий хронометраж не должен превышать 15 минут. При оценке работ будут учитываться оригинальность подхода к раскрытию замысла, грамотность, техническое качество исполнения, сценарный план и монтажная работа, информативность и содержательность контента. Победителей и призеров конкурса жюри определит путем голосования. Участников, занявших призовые места, наградят дипломами и подарками.

Видеосюжеты принимаются отделом спорта и туризма Солигорского райисполкома в электронном виде до 31 августа 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В видеороликах можно рассказать об объектах агроэкотуризма, велотуризма, лечебно-оздоровительного, религиозного, промышленного, экскурсионно-познавательного,...
 
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