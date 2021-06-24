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Более 580 выпускников школ Витебской области получили золотые и серебряные медали

24.06.2021 14:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году более 580 выпускников школ Витебской области вместе с аттестатами об общем среднем образовании особого образца получили золотые и серебряные медали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию Витебского облисполкома Владимир Бедняков.

"В Витебской области 11% выпускников 11-х классов за успехи в учебе, кроме аттестата об общем среднем образовании особого образца, получили 543 золотые медали и 38 серебряных. Всего в этом году учреждения образования закончили около 5,3 тыс. одиннадцатиклассников. Также отличились и ребята, закончившие 9 классов: в области 706 человек получили свидетельства о базовом образовании с отличием", - рассказал Владимир Бедняков.

Он добавил, что ребята, отличившиеся в учебе в школе, имеют рад преимуществ при поступлении на востребованные экономикой страны и регионов специальности. Например, обладатели золотых и серебряных медалей могут поступать без экзаменов и по рекомендации педсовета школы в педагогические вузы. Это прежде всего касается выпускников педклассов. В число специальностей, куда можно поступать без экзаменов, входят относящиеся к сельскохозяйственной направленности (агрономия, зоотехния, ветеринарная медицина) и легкой промышленности (конструирование и технология швейных изделий и изделий из кожи). Эти специальности востребованы в Витебской области на аграрных предприятиях и предприятиях, занимающихся производством обуви и одежды.

В каждом вузе также индивидуально можно уточнить ряд льгот для абитуриентов, имеющих дополнение к аттестату в виде медали. Все сведения можно узнать как при подаче документов, так и на сайтах университетов.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Об этом сообщил начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию Витебского облисполкома Владимир Бедняков.
 
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