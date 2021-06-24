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Около 800 молодых специалистов пополнят систему здравоохранения Брестской области

24.06.2021 15:37 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 800 молодых специалистов направлены в этом году в учреждения здравоохранения Брестской области. Об этом сообщил на заседании облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 августа к работе на первом рабочем месте приступят более 300 врачей и около 450 средних медицинских работников. Для прохождения интернатуры в учреждения здравоохранения региона направлено 320 выпускников медицинских вузов. Это позволит несколько удовлетворить заявки по врачам-специалистам: анестезиологам-реаниматологам, акушер-гинекологам, офтальмологам, отоларингологам, онкологам, инфекционистам и хирургам", - сказал начальник облздрава.

Кроме того, в области ощущается нехватка врачей-стоматологов. Из заявленной потребности в сто специалистов в регион распределены только 10. Также не хватает врачей медико-диагностического профиля, лучевой, ультразвуковой, функциональной диагностики, врачей-педиатров. Несмотря на сложности, по словам Виктора Михаловского, кадровое обеспечение организаций здравоохранения области позволяет своевременно оказывать медицинскую помощь населению на высоком уровне как в экстренных случаях, так и при плановых обращениях.

"Стоматологов мы дадим. Постараемся учесть это, с учетом того, что открывается стоматологическое отделение на базе клиники Витебского медуниверситета", - сказал принявший участие в заседании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. При этом он заметил, что коэффициент направления молодых специалистов от заявленной потребности в Брестском регионе не ниже и не выше, чем в других областях. Вопрос, по его мнению, заключается в рациональном использовании кадров и их текучести.

"Кадровая политика должна быть сосредоточена на территориальных различиях, которые были, есть и будут, и различиях по управлению персоналом в крупных центрах. Брестский регион достаточно широко развивает частную форму здравоохранения. Если мы не предоставим нашим специалистам возможности подработать в выходные, праздничные дни, они будут переходить в частные центры и зарабатывать там", - обратил внимание руководителей подведомственных организаций министр.

Сейчас в здравоохранении Брестской области трудятся более 41 тыс. медицинских работников, в том числе 6837 врачей и 17,5 тыс. среднего медперсонала. Укомплектованность врачебными кадрами в регионе составляет 95,3%, средним медперсоналом - 97,7%.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Сейчас в здравоохранении Брестской области трудятся более 41 тыс. медицинских работников, в том числе 6837 врачей и 17,5 тыс. среднего медперсонала.
 
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