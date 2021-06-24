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ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы

24.06.2021 15:37 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов выпускникам, проходят 24 июня в Гродненском государственном медицинском университете. Первыми дипломы о высшем образовании получили иностранные студенты.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова вручает дипломы
ФОТОФАКТ: Иностранным учащимся ГрГМУ вручили дипломы
 
Теги: Гродно
 
 
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Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов выпускникам, проходят в Гродненском государственном медицинском университете. Первыми дипломы о высшем...
 
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