Молодежный областной форум работников системы соцзащиты пройдет 25 июня в Острошицком Городке

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный областной форум работников системы социальной защиты пройдет 25 июня в Острошицком Городке на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов "Комфортная жизнь", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В форуме примут участие более 70 молодых специалистов территориальных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов, управлений по труду, занятости и социальной защите райгорисполкомов. Также присоединятся преподаватели и студенты кафедры социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, представители общественных объединений "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", "Белорусское общество инвалидов" и др.

Система соцзащиты нуждается в качественном кадровом омоложении, поэтому привлечение молодых работников к активному обсуждению и вовлечение их в принятие системных решений так актуально. Например, в органах по труду, занятости и социальной защиты Минской области работает 7158 человек, из них в возрасте до 31 года - 457, в том числе на руководящих должностях - 15.

Диалог с молодежью будет проходить по трем тематическим направлениям: "Занятость. Труд. Безопасность. Вызовы и перспективы", "Цифровая трансформация системы государственной поддержки", "Социальное обслуживание и поддержка".

На форуме будут представлены проекты, которые позволят улучшить работу с населением, рассмотрены актуальные вопросы по повышению качества работы специалистов.

Кроме того, до начала дискуссий участники смогут посетить ярмарку-продажу изделий, изготовленных в трудовых мастерских учреждений социального обслуживания, фотовыставки "Молодые-перспективные" и "Беларусь помнит - мы помним", а также пройти квест "Безграничные возможности".-0-