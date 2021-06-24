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Молодежный областной форум работников системы соцзащиты пройдет 25 июня в Острошицком Городке

24.06.2021 16:13 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный областной форум работников системы социальной защиты пройдет 25 июня в Острошицком Городке на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов "Комфортная жизнь", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В форуме примут участие более 70 молодых специалистов территориальных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов, управлений по труду, занятости и социальной защите райгорисполкомов. Также присоединятся преподаватели и студенты кафедры социальной работы и реабилитологии факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, представители общественных объединений "Белорусское товарищество инвалидов по зрению", "Белорусское общество инвалидов" и др.

Система соцзащиты нуждается в качественном кадровом омоложении, поэтому привлечение молодых работников к активному обсуждению и вовлечение их в принятие системных решений так актуально. Например, в органах по труду, занятости и социальной защиты Минской области работает 7158 человек, из них в возрасте до 31 года - 457, в том числе на руководящих должностях - 15.

Диалог с молодежью будет проходить по трем тематическим направлениям: "Занятость. Труд. Безопасность. Вызовы и перспективы", "Цифровая трансформация системы государственной поддержки", "Социальное обслуживание и поддержка".

На форуме будут представлены проекты, которые позволят улучшить работу с населением, рассмотрены актуальные вопросы по повышению качества работы специалистов.

Кроме того, до начала дискуссий участники смогут посетить ярмарку-продажу изделий, изготовленных в трудовых мастерских учреждений социального обслуживания, фотовыставки "Молодые-перспективные" и "Беларусь помнит - мы помним", а также пройти квест "Безграничные возможности".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Система соцзащиты нуждается в качественном кадровом омоложении, поэтому привлечение молодых работников к активному обсуждению и вовлечение их в принятие...
 
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