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В Гомельской области планируют отремонтировать 230 дворовых территорий

24.06.2021 17:01 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году планируют отремонтировать 230 дворовых территорий, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Згурский напомнил, что одна из задач госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" - повысить благоустроенность населенных пунктов. Этому способствуют в том числе капремонты, реконструкции дворовых территорий. "В 2021 году планируется отремонтировать 3,3% придомовых территорий. Это более 680 тыс. кв.м, или 230 дворовых территорий", - проинформировал он.

За январь-май отремонтировали уже 28 дворов. Однако в некоторых районах области организации ЖКХ не приступали к этим работам.

Гендиректор отметил, что в этом году в регионе стоит задача капитально отремонтировать 495 тыс. кв.м жилья. В титульных списках - 184 жилых дома. "По итогам пяти месяцев фактически введено 23 дома общей площадью 96,4 тыс. кв.м", - сказал руководитель.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание руководителей районов на важность формирования титульных списков объектов, где планируются ремонтно-строительные работы. "Люди будут видеть, знать очередность", - сказал он. Губернатор также подчеркнул, что необходимо рационально подходить к использованию каждого бюджетного рубля.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельской области в этом году планируют отремонтировать 230 дворовых территорий, сообщил сегодня гендиректор государственного объединения...
 
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