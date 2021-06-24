В Шумилинском районе благоустроили пляж у озера

Источник материала: БелТА

24 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В агрогородке Амбросовичи Шумилинского района заброшенный пляж на озере благоустроили силами работников местной школы, сельсовета и МЧС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Шумилинского районного Совета депутатов Николай Будневич.

Инициативу по благоустройству пляжа на озере предложили местные жители еще в прошлом году. Дело в том, что некогда просторный пляж был доступен и для детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Дружба", принадлежащем энергетикам, и для ребятишек с их родителями из агрогородка. Но позже по мерам безопасности лагерь отгородил место отдыха у воды, и желающим освежиться в жару приходилось добираться до пляжа через территорию лагеря. После введения антиковидных мер и этот путь оказался недоступным. Поэтому жители Амбросовичей обратились за помощью к местной власти, а на одном из личных приемов к депутату райсовета Ивану Маскалькову, который работает в районном отделе МЧС заместителем начальника отдела по оперативно-тактической работе. И все вместе смогли навести порядок на "народном" пляже, являющемся в горячее лето для малышей и взрослых единственной отдушиной и спасением от жары.

"Нам необходимо было расчистить песочный пляж и подход к нему, чтобы к воде можно было добраться напрямую из агрогородка. В прошлом году работники Амбросовичских яслей-сада - базовой школы обкосили спуск к воде, чтобы дети, которые посещают пришкольный летний лагерь, могли беспрепятственно ходить купаться под присмотром педагогов. В этом году мотокосами мы расширили эту дорожку. Иван Маскальков помог рабочей силой. Во вторник, 22 июня, он вместе со спасателями прибыл на место, и они за один день расчистили акваторию, убрали кустарник. Также они самостоятельно обследовали дно, чтобы убрать с него опасные и острые предметы. Обычно для таких работ приглашают водолазов, и их услугу нужно оплачивать, но работники РОЧС помогли нам на добровольных началах, за что мы им очень благодарны. Это яркий пример того, как в Год народного единства взаимодействуют простые граждане, местная власть и депутаты", - рассказал председатель Добейского сельисполкома Александр Алексеенко.

Благоустройство этим не ограничится. В дальнейшем зону отдыха на воде будут расширять и облагораживать. Местные жители и учителя будут присматривать за порядком, чтобы ухоженный уголок природы не пришел в запустение.-0-