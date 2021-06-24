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В Могилеве в связи с жарой работают пункты бесплатной выдачи питьевой воды

24.06.2021 18:11 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Могилев/ Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Пункты бесплатной выдачи питьевой воды организовали в Могилеве сотрудники и волонтеры Белорусского общества Красного Креста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Ленинской районной организации БОКК Надежда Вигуро.

"Работа передвижных и стационарных пунктов по раздаче питьевой воды налажена в регионе с установлением жаркой погоды, когда температура воздуха днем стала прогреваться выше 28 градусов, - отметила собеседница. - Мы раздаем воду ежедневно с 9.00 до 17.00. Такие пункты есть во всех региональных отделениях БОКК. Здесь можно охладиться, отдохнуть, получить квалифицированную медицинскую помощь и полезную консультацию, как вести себя в жаркую погоду, чтобы не навредить здоровью".

В Могилеве пункты выдачи питьевой воды организованы в Октябрьском и Ленинском районах по адресу улица Якубовского, 33 и Юбилейный бульвар, 5. Кроме того, представители общественного объединения раздают воду в местах большого скопления людей, а также в районах, где инфраструктура не позволяет человеку найти питье в шаговой доступности. Так, волонтеры выезжают на конечные остановки транспортных средств, чтобы напоить водителей и кондукторов общественного транспорта, подвозят воду на торговые рынки, стройплощадки города и парковки большегрузных машин. К примеру, только на одном пункте выдачи ежедневно расходуется от 20 литров воды.

Постоянное дежурство организовано с 23 июня на территории мемориального комплекса "Буйничское поле". Здесь проходят репетиции торжественного мероприятия "Абаронцам - слава!" к 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и празднованию Дня Независимости. Ежедневно на площадке у мемориала собирается порядка 600 человек, задействованных в постановке, в том числе дети. В день они выпивают от 100 до 150 литров привезенной волонтерами воды.

"В таких неблагоприятных погодных условиях налажена работа и медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", - уточнила Надежда Вигуро. - Мы посещаем пожилых и одиноко проживающих граждан, которые по состоянию здоровья редко выходят на улицу. Наша задача - не оставить их без внимания, напоить и оказать посильную помощь".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве пункты выдачи питьевой воды организованы в Октябрьском и Ленинском районах по адресу улица Якубовского, 33 и Юбилейный бульвар, 5.
 
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