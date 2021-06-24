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Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 откроются в Минске с 25 июня

24.06.2021 19:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 25 июня начнут работу дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых сетях и развлекательных центрах. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

Сделать прививку от COVID-19 уже завтра можно будет по следующим адресам: ЦУМ (пр.Независимости, 54), ГУМ (пр.Независимости, 21), Комаровский рынок (ул.В.Хоружей, 8), ТРЦ "Титан" (пр.Дзержинского, 104), ТРЦ "Галерея Минск" (пр.Победителей, 9), ТЦ "МОМО" (пр.Партизанский, 150 а).

Список адресов будет дополнен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сделать прививку от COVID-19 уже завтра можно будет по следующим адресам: ЦУМ (пр.Независимости, 54), ГУМ (пр.Независимости, 21), Комаровский рынок (ул.В.Хоружей, 8), ТРЦ...
 
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