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В Минске в ночь на 25 июня будут наносить дорожную разметку на 21 участке

24.06.2021 20:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 25 июня в Минске планируется нанесение дорожной разметки на 21 участке. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП СМЭП Мингорисполкома, наносить дорожную разметку планируют на следующих участках улично-дорожной сети города: участок ул.Макаенка от ул.Парниковой до пер.Макаенка; пер.Макаенка; ул.Парниковая; ул.Илимская; ул.Герасименко; ул.Дроздовича; ул.Шпилевского; ул.Гашкевича; участок ул.Янки Лучины от Игуменского тракта до ул.Кирилла Туровского; участок ул.Долгобродской от пр.Партизанского до ул.Ванеева; участок ул.Олега Кошевого от ул.Ванеева до пр.Партизанского; участок ул Гая от ул.Каховской до ул.Веры Хоружей; перекресток ул.Веры Хоружей и ул.Максима Богдановича; ул.Бабушкина; ул.Берута; ул.Авакяна; 1-й пер.Извозный; ул.Платонова; ул.Машиностроителей; перекресток ул.Семеняки и ул.Горецкого; участок ул.Ташкентской от МКАД до ул.Голодеда.

Столичная Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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