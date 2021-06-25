ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 680 выпускников Гомельского медуниверситета получат дипломы 25-26 июня

25.06.2021 07:29 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном медицинском университете 25 и 26 июня пройдут торжественные церемонии вручения дипломов. Свой профессиональный путь в этом году начнут 683 молодых специалиста - выпускника университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Дипломы 25 июня вручат выпускникам факультета иностранных студентов. "В этом году факультет подготовил к выпуску 104 студента из 12 стран - Шри-Ланки, Ливана, Ирака, Йемена, Нигерии, России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы. Большая часть студентов приехала из Индии и Туркменистана", - рассказали в университете.

Особенность нынешнего выпуска - преобладание англоязычных студентов, до 2021 года доминировали студенты с русским языком обучения. В Беларуси планируют остаться примерно 20% нынешних выпускников, чтобы продолжить обучение в клинической ординатуре.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам лечебного и медико-диагностического факультетов пройдет 26 июня. Лечебный факультет в этом году выпускает 485 врачей-интернов. Больше всего подготовили врачей общей практики - 151. Количество анестезиологов увеличилось до 50. 118 выпускников будут работать врачами хирургического профиля. "Более половины выпускников лечебного факультета 2021 года получили первое место работы в Гомельской области - 263 (54%). 131 врач-интерн будет работать в медучреждениях, расположенных на территориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС", - уточнили в ГомГМУ.

Медико-диагностический факультет выпускает 94 молодых специалиста. Треть из них останется в Гомельской области. Они будут работать рентгенологами, врачами ультразвуковой, лабораторной, функциональной диагностики.

"Выпуск 2021 года ГомГМУ известен своей активной помощью практическому здравоохранению области в преодолении последствий пандемии COVID-19. Это и студенческий волонтерский отряд "Вы не одни", и работа университетского кол-центра, и проведение эпидемиологических расследований. Многие из ребят трудились на позициях младшего и среднего медицинского персонала в стационарах Гомеля", - отметили в университете.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенность нынешнего выпуска - преобладание англоязычных студентов, до 2021 года доминировали студенты с русским языком обучения. В Беларуси планируют остаться...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Минске в ночь на 25 июня будут наносить дорожную разметку на 21 участке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by