Более 680 выпускников Гомельского медуниверситета получат дипломы 25-26 июня

Источник материала: БелТА

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном медицинском университете 25 и 26 июня пройдут торжественные церемонии вручения дипломов. Свой профессиональный путь в этом году начнут 683 молодых специалиста - выпускника университета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Дипломы 25 июня вручат выпускникам факультета иностранных студентов. "В этом году факультет подготовил к выпуску 104 студента из 12 стран - Шри-Ланки, Ливана, Ирака, Йемена, Нигерии, России, Украины, Азербайджана, Казахстана, Молдовы. Большая часть студентов приехала из Индии и Туркменистана", - рассказали в университете.

Особенность нынешнего выпуска - преобладание англоязычных студентов, до 2021 года доминировали студенты с русским языком обучения. В Беларуси планируют остаться примерно 20% нынешних выпускников, чтобы продолжить обучение в клинической ординатуре.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам лечебного и медико-диагностического факультетов пройдет 26 июня. Лечебный факультет в этом году выпускает 485 врачей-интернов. Больше всего подготовили врачей общей практики - 151. Количество анестезиологов увеличилось до 50. 118 выпускников будут работать врачами хирургического профиля. "Более половины выпускников лечебного факультета 2021 года получили первое место работы в Гомельской области - 263 (54%). 131 врач-интерн будет работать в медучреждениях, расположенных на территориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС", - уточнили в ГомГМУ.

Медико-диагностический факультет выпускает 94 молодых специалиста. Треть из них останется в Гомельской области. Они будут работать рентгенологами, врачами ультразвуковой, лабораторной, функциональной диагностики.

"Выпуск 2021 года ГомГМУ известен своей активной помощью практическому здравоохранению области в преодолении последствий пандемии COVID-19. Это и студенческий волонтерский отряд "Вы не одни", и работа университетского кол-центра, и проведение эпидемиологических расследований. Многие из ребят трудились на позициях младшего и среднего медицинского персонала в стационарах Гомеля", - отметили в университете.-0-