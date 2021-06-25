Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на шести участках

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на шести участках улично-дорожной сети сегодня будут наносить дорожную разметку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", нанесение дорожной разметки запланировано на улицах Голодеда, Рафиева, Уборевича, Веры Хоружей, а также на участке улицы Слободской от улицы Рафиева до улицы Есенина и в поселке Радужный.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-