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Гродно отметит День молодежи выступлениями картингистов и рыцарских клубов

25.06.2021 09:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно большим праздником в центре города отметят День молодежи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

В субботу, 26 июня, для жителей и гостей Гродно состоится культурно-развлекательная программа "Зажигает молодежь!". "Основной локацией станет площадь Ленина. В программе - работа тематических, спортивных площадок и фотозон, концерт от лучших молодежных коллективов города, фестиваль "Огонь молодежных талантов", показательные выступления картингистов и рыцарских клубов. Свое творчество представят и иностранные студенты гродненских вузов", - рассказали в горкоме БРСМ. На протяжении всего дня будет работать и выездная торговля.

Праздник начнется в 15.00 и продлится до полуночи. Завершит его выступление Руслана Алехно.

Гродно в 2021 году стал молодежной столицей Беларуси.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно в 2021 году стал молодежной столицей Беларуси.
 
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