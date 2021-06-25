Движение транспорта на участке ул.Бобруйской в Минске временно ограничат с 26 июня

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участке ул.Бобруйской в связи с ремонтными работами будет запрещено движение всех видов транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничения будут действовать на участке между улицами Ленинградской и Ульяновской: 26 июня с 1.00 до 23.00 - по нечетной стороне улицы, с 23.00 26 июня до 5.00 28 июня - по четной.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам. Водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации, чтобы избежать заторов.-0-