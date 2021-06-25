Понтонный мост в Новополоцке открыли для пешеходов

Источник материала: БелТА

25 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке через реку Западная Двина работники Пинского центра республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС установили понтонный мост . Сегодня его открыли для пешеходов, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Понтонный мост спасатели начали возводить 21 июня. Примерно за сутки они справились с работой. Дорожные службы обустроили подъездные пути. Для доставки и установки переправы было задействовано 30 человек личного состава, 18 автомобилей понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150. Длина моста составляет 130 м.

Мост через Западную Двину в Новополоцке построили в 1962 году, его капитальный ремонт провели 20 лет назад. Мониторинги состояния безопасности конструкции проводились ежемесячно. Во время одного из таких в мае текущего года комиссией были обнаружены дефекты конструкций, которые не несли непосредственной угрозы жизни людей, однако требовали вмешательства специалистов. В этой связи Министерством транспорта и коммуникаций было принято решение о закрытии моста на реконструкцию.-0-