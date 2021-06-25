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ФОТОФАКТ: Присягнули на верность Отечеству. Ряды минской милиции пополнили 40 новобранцев
25.06.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возле памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД Республики Беларусь, погибшим при исполнении служебного долга, состоялсяторжественный ритуал принесения присяги и вручения очередных специальных званий.-0-
Фото ГУВД Мингорисполкома
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В Минске возле памятника сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД Республики Беларусь, погибшим при исполнении служебного долга,...
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