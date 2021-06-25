Привалов: исторические корни и национальные традиции объединяют народы Беларуси и России

Источник материала: БелТА

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Народы Беларуси и России объединяют глубокие исторические корни и национальные традиции. Акцент на этом сделал сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время телемоста "Наша дружба не меркнет в веках" между Гомельской и Брянской областями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубокие исторические корни и национальные традиции объединяли и объединяют наши народы. Мы всегда оставались и остаемся верны многовековой дружбе и общим духовным ценностям", - сказал Владимир Привалов.

Он обратил внимание, что белорусские и российские предприятия связывают тысячи нитей. Еще более прочны братские связи жителей славянских регионов. По словам заместителя председателя облисполкома, Россия была и остается основным внешнеторговым партнером Гомельской области. "Около 63% товарооборота приходится именно на Россию. По итогам прошлого года одним из лидеров по объему экспортных поставок стала Брянская область", - уточнил он.

Особенно важным моментом Владимир Привалов назвал обеспечение равных прав граждан на медицинское обслуживание. "В прошлом году в учреждениях здравоохранения Гомельской области медицинская помощь была оказана более чем 15 тыс. россиян", - привел пример он.

На протяжении многих лет активно развивается взаимодействие в сфере науки и образования, немалое внимание уделяют и поддержанию культурных связей. "Многолетние добрососедские отношения Беларуси и России доказывают всему миру, что лишь объединив усилия, можно подняться на качественно новую ступень развития, обеспечить каждому гражданину достойную жизнь и не допустить раскола в обществе ", - убежден Владимир Привалов.

Одной из важнейших духовных скреп, которая объединяет белорусов и россиян, он считает историческую правду о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв, героизме освободителей. "Несмотря на то, что уже три четверти века мы живем под мирным небом, списки погибших воинов, защитивших наш народ, землю Отчизны, ежегодно пополняются", - констатировал Владимир Привалов.

"По всей день болью в сердце отзываются сломанные судьбы миллионов советских ребят. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся для нас мерилом важнейших человеческих ценностей", - заверил он.

Заместитель губернатора Брянской области Татьяна Кулешова подчеркнула: "Мы граждане одной великой страны, подарившей всему миру Победу. Мы никогда не забудем тот подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды".

Говоря о международном фестивале славянских народов, Татьяна Кулешова отметила, что это праздник, который был рожден в сердцах молодежи. "Мы бережем и чтим культуру, традиции, мы любим наше славянское наследие", - сказала она.

Участницей телемоста стала гомельчанка Снежана Клименок. Девушка не единожды была на международном фестивале славянских народов. "Впервые посчастливилось там побывать, когда я была еще подростком. Это событие оставило очень яркое впечатление, которое помню до сих пор. Мы встречаемся с друзьями из России, Украины. Мы общаемся, переписываемся - социальные сети дают нам эту возможность", - поделилась девушка. Она с сожалением отметила, что пока нет возможности провести встречу вживую, однако связи поддерживаются благодаря онлайн-формату, в том числе и подобным телемостам.

В завершение телемоста участники вместе исполнили знаменитую "Катюшу".

Телемост был посвящен международному фестивалю славянских народов "Славянское единство". В онлайн-диалоге приняли участие представители власти, молодежи, общественных организаций двух регионов, творческие коллективы.-0-