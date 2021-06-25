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В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива трамваю - Сивак

25.06.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива обычному городскому трамваю. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, отвечая на вопросы депутатов и сенаторов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем. Будет реализована кольцевая линия метро, которая в генплане присутствует и которая будет на поверхности", - сказал Анатолий Сивак.

Такой же принцип модернизации городского электротранспорта, по его мнению, можно реализовать в Новополоцке. Вице-премьер готов сам подключиться к этой работе, у него имеются соответствующие расчеты и документальные материалы, есть понимание, как их можно адаптировать.-0-

В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива трамваю - Сивак

В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива трамваю - Сивак

В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива трамваю - Сивак

Фото Николая Петрова

 
Теги: Минск
 
 
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"В Минске стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы - наружное метро. Мы над этим работаем. Будет реализована...
 
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