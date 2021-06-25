Нотариальные конторы Центрального и Первомайского районов Минска проводят бесплатные консультации

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариальные конторы Центрального и Первомайского районов Минска сегодня проводят для своих посетителей бесплатные консультации. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

Вопросы наследования или составления завещания, нюансы, связанные с дарением, составление договоров или нотариальное заверение доверенностей - ответы на эти и другие вопросы, которые относятся к компетенции деятельности нотариальных контор, можно задать как в порядке живой очереди, посетив эти конторы в рабочее время, так и по телефону.

В БПН напомнили о едином номере телефона в Минске, по которому можно договориться о записи к нотариусу на конкретное время, что не потребует впоследствии ожидания в порядке живой очереди. Единый номер для записи: +37529 114 45 45 по будним дням с 9.00 до 18.00.-0-