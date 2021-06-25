Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило порядок проведения обязательной дезинфекции транспортных средств на период проведения эксперимента с 1 июля по 1 октября 2021 года в пункте пропуска "Новая Гута". Это предусмотрено постановлением Минсельхозпрода от 11 июня 2021 года №39, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Эксперимент проводится в соответствии с указом от 26 апреля 2021 года №162. Согласно инструкции, утвержденной Минсельхозпродом, дезинфекции подлежат автобусы, легковые и грузовые автомобили при их ввозе в Беларусь в пункте пропуска через государственную границу "Новая Гута". Дезинфекция будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров, которые будут установлены на всю ширину проезжей части автомобильной дороги в указанном пункте пропуска.

При дезинфекции будут обрабатываться все наружные поверхности транспортного средства. Перед прохождением через дезбарьер в транспортном средстве выключается система вентиляции и кондиционирования воздуха, а также закрываются окна и двери. Во время процедуры водитель (владелец), пассажиры находятся в транспортном средстве и не выходят из него с момента заезда до момента выезда из дезбарьера.

Постановление вступает в силу 1 июля 2021 года.-0-