В Пружанском районе здание кухни-столовой в бывшем военном городке продали за одну базовую

Источник материала: БелТА

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание кухни-столовой в бывшем военном городке в Пружанском районе продали сегодня с аукциона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Электронные торги проходили на площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Одноэтажное кирпичное здание площадью 737,7 кв.м в деревне Новые Засимовичи пытались продать с прошлого года, в том числе - за одну базовую величину (1 БВ - Br29). В итоге третья попытка оказалась успешной. Новым собственников объекта с правом аренды земельного участка площадью 0,36 га стал индивидуальный предприниматель.

Результативными оказались и два предыдущих аукциона, организованных комитетом "Брестоблимущество". Так, 22 июня было продано кирпичное здание котельной в Жабинке. Причем цена на объект в ходе торгов выросла более чем вдвое. Лот выставлялся с понижением начальной цены на 50% за Br16,5 тыс. За право обладания недвижимостью боролись два участника торгов. В результате котельная ушла с молотка за Br37,1 тыс.

Новый собственник появился и у здания магазина в агрогородке Первомайская Березовского района. Стоимость объекта также была снижена наполовину - до Br12,2 тыс. С повышением стартовой цены на 5% лот приобрел единственный участник торгов.

Завершающие торги месяца пройдут 29 июня. На них "Брестоблимущество" выставило четыре объекта широкого спектра использования. Так, в Столинском районе за 1 БВ можно приобрести здание комплексного приемного пункта. Кобринское ЖКХ предлагает к продаже с понижением цены за Br301,3 тыс. комплекс капитальных строений в центре города. В Пружанском районе также с понижением цены на 50% (за Br163,5 тыс.) продают сельский дом культуры. А ЖРЭУ Бреста за 30% от начальной стоимости (Br13,3 тыс.) предлагает нежилое здание с правом заключения договора аренды земельного участка по ул. Героев обороны Брестской крепости. Кстати, на последний объект уже поступили заявки от потенциальных покупателей.-0-