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Витебская область на Форуме регионов продлит соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем

25.06.2021 16:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время VIII Форума регионов Беларуси и России Витебская область планирует подписать план мероприятий на 2021-2024 годы по реализации соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете экономики облисполкома.

Подписание нового плана состоится в онлайн-режиме. Витебский облисполком и правительство Ставропольского края Российской Федерации продолжат сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном направлениях. Предыдущее соглашение было заключено 30 июня 2017 года, и теперь сторонам необходимо с учетом новых реалий времени пересмотреть, дополнить и расширить сферы взаимодействия. Партнеры обсудят взаимовыгодные предложения и проекты.

С начала этого года в рамках белорусско-российского взаимодействия 22 субъекта хозяйствования Витебской области подписали 159 коммерческих контрактов. Сумма экспортных контрактов составляет около $53,3 млн. В числе самых крупных участников рынка, взаимодействующих с российским бизнесом, находятся предприятия легкой и пищевой промышленности Витебской области. Наибольшим спросом у российского потребителя пользуются белорусская обувь, льняные ткани и текстиль, молочная продукция (сыры, сыворотка, сырки, сливочное масло, сухое молоко) и мясная продукция. Также в регионах России востребованы комплектующие и детали для сельхозмашин, керамический кирпич, кабельная продукция.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Подписание нового плана состоится в онлайн-режиме. Витебский облисполком и правительство Ставропольского края Российской Федерации продолжат сотрудничество в...
 
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