ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Необоснованные выплаты и завышение смет - КГК проверил спорторганизации Гродненской области

25.06.2021 16:51 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нарушения финансовой дисциплины выявлены в организациях физкультуры и спорта Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

Сегодня на коллегии КГК региона рассмотрели ход выполнения в регионе госпрограммы развития физической культуры и спорта, а также проанализировали соблюдение финансовой дисциплины и бюджетного законодательства в этой сфере.

"Выявлен ряд нарушений, в том числе бюджетного законодательства. В частности, есть факты принятия обязательств по приобретению товарно-материальных ценностей при отсутствии на то бюджетных ассигнований", - сказала начальник управления КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

Также установлены факты неправильного начисления заработной платы и необоснованного введения штатных единиц, завышения потребности в бюджетных средствах при формировании смет.

Есть и обратные примеры. К примеру, в одном из хоккейных клубов региона вакантной числится 101 штатная единица. За счет этого был сформирован резервный фонд для премиальных выплат другим работникам. Кроме того, в этом же клубе выявлены факты необоснованных выплат тренерам на сумму около Br190 тыс. Сейчас ущерб возмещен. Правовую оценку произошедшему будут давать правоохранительные органы.

Также в спорторганизациях области выявлены нарушения и в плане распоряжения госимуществом, исполнительской дисциплины. Отмечается, что большинство недочетов уже устранено. По результатам проверок в бюджет взыскано свыше Br2 млн.

Обратили внимание контролеры и на то, что в регионе не выполняется 4 из 9 доведенных госпрограммой показателей. В том числе по охвату занятиями в спортшколах детей, оздоровлению юных спортсменов и повышению ими спортивного мастерства.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также установлены факты неправильного начисления заработной платы и необоснованного введения штатных единиц, завышения потребности в бюджетных средствах при...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Старт третьему трудовому семестру дали в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by