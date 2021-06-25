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В Борисове к Дню молодежи и студенчества организуют мастер-классы, фотоконкурсы и игры

25.06.2021 18:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове к Дню молодежи и студенчества организуют праздничные мероприятия 26 июня, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

"День молодежи и студенчества в нынешнем году обещает быть насыщенным и интересным. Для молодых представителей центрального региона проведут разнообразные мастер-классы, фотоконкурсы, игры, организуют работу развлекательных объектов и фотозон", - рассказали в организации.

На мероприятии будет работать тематическая площадка "Молодежный интерес", где молодые люди смогут примерить на себя роль журналиста и попробовать провести интервью с известными спикерами, сверстниками, участниками и гостями праздника. Об основах программирования и робототехники желающим расскажут на площадке "Технострит", а на объекте "Молодежный Street" для посетителей проведут показательные выступления скейтеры-спортсмены, роллеры, bmx-велосипедисты.

Интерактивные площадки оборудуют большими шахматами, шашками, игрой "Крестики-нолики", "Дженга", "Классики", "Резиночки".

Помимо этого во время праздника пройдут пленэры по современному изобразительному искусству, живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, а также организуют выставку разработок победителей областного и финалистов республиканского инновационного молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

Концертными номерами радовать гостей праздника и жителей Борисова к Дню молодежи и студенчества будут талантливые исполнители со всей Минской области, которые примут участие в фестивале-конкурсе молодежного творчества "Огонь молодежных талантов".

Завершится праздник масштабным ди-джей-фестивалем и молодежной дискотекой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятии будет работать тематическая площадка "Молодежный интерес", где молодые люди смогут примерить на себя роль журналиста и попробовать провести...
 
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