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ФОТОФАКТ: На Могилев обрушился ливень и шквалистый ветер
25.06.2021 18:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. После сильной жары на Могилев и Могилевский район обрушился ливень.-0-
Фото Олега Фойницкого
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25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. После сильной жары на Могилев и Могилевский район обрушился ливень.-0- Фото Олега Фойницкого ...
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