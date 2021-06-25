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Пункты вакцинации от COVID-19 открылись еще по 9 адресам в Минске

25.06.2021 18:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список пунктов вакцинации от COVID-19 дополнен 9 адресами в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Сделать прививку от COVID-19 можно по адресам: универмаг "Беларусь" (ул.Жилуновича, 4), Гипермаркет Green (Партизанский пр., 182), Гипермаркет Green (ул.Уборевича, 176), ТЦ "Глобо" (ул.Уманская, 54), ТЦ "АутЛето" (пр.Жукова,44), Рынок "Уручье-3" (ул.Никифорова, 51), ТЦ "Максимус" (ул.Лобанка, 94), ТЦ "Бонус" (ул.Голубка, 2), ТД "Ждановичи" "Мир Моды-5" (ул.Тимирязева, 129).

Ранее сообщалось о пунктах в следующих объектах: ЦУМ (пр.Независимости, 54), ГУМ (пр.Независимости, 21), Комаровский рынок (ул.В.Хоружей, 8), ТРЦ "Титан" (пр.Дзержинского, 104), ТРЦ "Галерея Минск" (пр.Победителей, 9), ТЦ "МОМО" (пр.Партизанский, 150 а).

Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. Выходной - воскресенье.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прием в пунктах вакцинации будет осуществляться по графику работы торговых центров. Выходной - воскресенье.
 
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